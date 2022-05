Meteo Arpal: disagio fisiologico per il caldo, fino a 34 gradi. Avanza una perturbazione

Previsione per sabato 28 maggio 2022

Inizialmente soleggiato con qualche velatura, instabilità in aumento nel pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici con possibili isolati rovesci o temporali. In serata e nella notte instabilità più diffusa per la discesa di una saccatura da nord

Temperature: stazionarie su valori decisamente estivi, in calo dalla sera

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: deboli/moderati da N in calo nelle ore centrali e nuovo rinforzo dalla sera

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti, condizioni di disagio fisiologico per caldo.

Previsione per domenica 29 maggio 2022

Nelle prime ore residua nuvolosità a tratti anche estesa ma con tendenza ad ampie schiarite in mattinata. Dalle ore centrali si rinnovano le condizioni di instabilità sui rilievi con possibili isolati rovesci/temporali in locale estensione alla costa.

Temperature: in diminuzione

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: moderati o forti settentrionali in graduale attenuazione dal pomeriggio

Mare: poco mosso a Levante, mosso a Ponente in calo dal pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti, vento forte dai quadranti settentrionali.

Tendenza

