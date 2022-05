Incendio in un appartamento in via Fillak. Due persone intossicate

È successo verso le 4 del mattino, quando sono intervenuti i Vigili del fuoco per estinguere le fiamme. L’abitazione è inagibile

Paura, stanotte alle 3, in via Miani (traversa di via Fillak) dove in un appartamento si è sviluppato un furioso incendio. Sono interventi i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo gli occupanti e a spegnere le fiamme. L’appartamento ha subito grossi danni ed è stato dichiarato inagibile.

Sul posto anche i soccorsi inviati dal 118 che hanno trasportato i due intossicati in ospedale.

L’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito del frigorifero.

Articolo in aggiornamento

