Flixbus finisce su una pensilina Amt in corso Europa. Sette feriti tra cui un Vvf

È successo stanotte in corso Europa, all’altezza via Mosso. Il pullman ha centrato in pieno una pensilina della fermata bus. Diversi viaggiatori sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati liberati dai Vigili del fuoco e trasportati in parte al San Martino e in parte al Galliera. Sul mezzo Flixbus si è anche sviluppato un principio di incendio

I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire con diverse squadre e con la gru per liberare il mezzo. Sul posto anche la Polizia locale (la strada è stata chiusa solo parzialmente per permettere l’intervento dei soccorsi e la viabilità è stata incanalata per non chiudere totalmente la strada) e, appunto, i soccorsi inviati dal 118. Sul posto sono state inviate anche molte pattuglie della Polizia locale.

L’incidente è avvenuto alle 2:40 circa in corso Europa altezza fermata bus “Europa2/Pronto Soccorso”, in direzione centro. A bordo ci sono 51 passeggeri. Il mezzo avrebbe urtato pensilina Amt nel tentativo di evitare urto contro altro veicolo in transito. I feriti sono 7 di cui 5 trasportati al pronto soccorso del San Martino, compreso un Vigile del Fuoco infortunatosi ad una mano (4 in codice giallo e 1 in codice rosso) Due persone sono state trasportate al pronto soccorso del Galliera, in codice giallo.

I passeggeri incolumi hanno dovuto attendere l’arrivo nuovo bus per prosecuzione viaggio.

La Polizia locale dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Il sistema di monitoraggio della velocità servirà a stabilire a quale velocità procedesse il pullman. L’autista è stato sottoposto, come di prassi in casi come questo, ad accertamenti ematochimici.

