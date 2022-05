Esce dal carcere minorile e scippa un 70enne nei vicoli. Arrestato dai Carabinieri

Il ragazzo ha solo 17 anni. Era uscito appena il giorno prima dall’istituto penale minorile Ferrante Aporti di Torino. L’indomani era già nel centro storico genovese

I carabinieri della Compagnia di Genova Centro hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 17enne per furto con strappo. Il giovane che era uscito dall’istituto penale minorile di Torino da solo un giorno, si rendeva responsabile di uno scippo di una collanina d’oro nel centro storico di Genova ai danni di un 70enne. Le immediate indagini dei militari consentivano in sole 24 ore di individuarlo e fermarlo.

