Autocarro si ribalta in via Pionieri e Aviatori d’Italia. Ferito il conducente. Auto ribaltata in salita Brasile

È successo alle 13:20 sulla strada che dal casello di Genova Aeroporto conduce allo scalo

L’autista è stato soccorso in codice rosso per dinamica, poi derubricato in codice di media gravità e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi

Non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per riportare il mezzo in posizione corretta, la Polizia locale del 6º distretto dell’Unità territoriale Medio Ponente per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente. Inevitabili le difficoltà per il traffico, peraltro al momento scarso. Non si registrano turbative all’interno dell’autostrada.

Un altro mezzo ribaltato, questa volta in salita Brasile a Bolzaneto. Per fortuna non ci sono feriti. Sono intervenuti gli agenti del distretto V dell’Unità territoriale Valpolcevera-Medio Ponente e i vigili del Fuoco.

