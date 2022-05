Toti: «Falso allarme il caso del vaiolo delle scimmie. Ma abbiamo avviato le procedure per eventuali casi futuri»

«È una malattia che non comporta particolari rischi, ma siamo di fronte a fenomeni che nemmeno minimamente sono paragonabili alle cose che abbiamo vissuto per il covid negli ultimi due anni»

Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive, non è, però, escluso che la ragazza ricoverata possa positivizzarsi nei prossimi giorni. «Io faccio il clinico – ha detto – e se non è vaiolo delle scimmie non saprei proprio dire cosa sia. Saranno inviati ulteriori campioni all’istituto nazionale di riferimenti che è lo Spallanzani»

Bassetti ha aggiunto che il vaiolo delle scimmie è una «Malattia si autolimita e non ha generalmente bisogno di alcuna terapia», ma per i casi più gravi esistono cure di riferimento. Per questi motivi non è minimamente paragonabile al Covid.

Articolo in aggiornamento

