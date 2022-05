Giorgetti, Ilva: «Il contratto tra Governo e Mittal sarà rinnovato». Ma resta il nodo della confisca di Taranto

Il Ministro: «Il governo ritiene strategica la siderurgia nazionale per cui servono investimenti e serve aumentare la produzione dell’acciaio in Italia». Il segretario Fiom Cgil Bonazzi: «Servono investimenti su Genova, che ora non ci sono. Bisogna che nei prossimi mesi qualcosa accada altrimenti questo impianto non ha prospettive. Serve che il Governo dica che l’acciaio è strategico e il sito di Genova è strategico»

La prossima settimana saranno definite le modalità con cui prosegue l’attività delle Acciaierie d’Italia. Lo ha detto oggi, a Genova, il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine di un incontro in Regione a cui hanno partecipato anche i sindacati che questa mattina hanno protestato per l’esclusione da un convegno al Palazzo della Borsa a cui ha partecipato proprio il ministro. «Il governo ritiene strategica la siderurgia nazionale per cui servono investimenti e serve aumentare la produzione dell’acciaio in Italia» ha spiegato ricordando, però, situazione giudiziaria dello stabilimento di Taranto, confiscato dalla magistratura. Questo rende praticamente impossibile investimenti privati nell’azienda.

Giorgetti ha annunciato che il contratto tra governo e Mittal verrà prorogato, anche se con alcune modifiche dettate dalle contingenze. «La salita di Invitalia al 60% è una delle questioni che abbiamo giudicato irrinunciabili – ha detto Giorgetti – naturalmente, bisogna definire il quadro sia in termini ambientali sia giuridici».

Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil, al termine dell’incontro parla di «perplessità» per la «mancanza di investimenti su Genova».

«Servono investimenti su Genova, che ora non ci sono – afferma Bonazzi -, Bisogna che nei prossimi mesi qualcosa accada altrimenti questo impianto non ha prospettive. Serve che il Governo dica che l’acciaio è strategico e il sito di Genova è strategico».

