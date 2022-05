Incidenti e code sulle autostrade. Sopraelevata bloccata in direzione levante per incidente

Traffico difficile sia in autostrada sia sulle strade urbane. Rallentamenti in Valpolcevera e in strada Aldo Moro in direzione levante

La situazione sulle autostrade

A7: coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori; coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per ripristino incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...