I Vigili del fuoco hanno approntato un sistema di calata ed hanno portato in salvo la signora sulla barella

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rexello a Pegli per soccorrere una donna che, per cause in via di accertamento, è caduta nella scarpata per una ventina di metri ed è finita nel fiume.





La donna è stata poi affidata alle cure dei soccorsi sanitari inviati dal 118.

