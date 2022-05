Incidente in aeroporto nella notte, perde la vita un operatore

Intorno all’una di questa notte, durante un’ispezione di routine della pista di volo, un’auto di servizio con a bordo un operatore del Colombo è caduta in mare in corrispondenza dell’estremità ovest del sedime.

Il dipendente di Aeroporto di Genova alla guida del veicolo è purtroppo deceduto. Al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause dell’incidente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il soccorso con le squadre interne, il soccorso acquatico ed i sommozzatori. Purtroppo per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

I sommozzatori dei Carabinieri e dei VVFF, con la collaborazione della Capitaneria, hanno provveduto alla localizzazione del mezzo e al recupero del corpo.

«L’aeroporto ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell’emergenza – recita una nota dello scalo – Aeroporto di Genova collabora con le autorità preposte per l’accertamento delle cause del tragico evento. I nostri primi pensieri vanno ai familiari e ai cari del nostro collega così inspiegabilmente e tragicamente scomparso».

