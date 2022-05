Controlli oculistici gratuiti per individuare precocemente eventuali malattie

Il truck di “Vista in Salute” sarà a Genova dal 19 al 21 maggio, a Calata Vignoso, vicino al museo del mare

Al via anche in Liguria la Campagna di Prevenzione itinerante “Vista in Salute” che porterà a Genova, Chiavari e La Spezia un truck hi-tech dove sarà sarà possibile effettuare controlli oculistici gratuiti per le persone over-40.

L’iniziativa, promossa da IAPB Italia, permetterà di fare controlli oculistici per l’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico, come il glaucoma, la retinopatia diabetica e la maculopatia. Un percorso diagnostico di 15 minuti, che si snoda all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq attrezzata con dispositivi medici ad alta tecnologia, tra i quali la tomografia a coerenza ottica (OCT), l’autorefrattometro e il tonometro.

Il truck sarà a Genova il 19-20-21 maggio, a Calata Vignoso – Museo del Mare, a Chiavari il 22-23-24 maggio, in piazza Nostra Signora dell’Orto, e alla Spezia, il 25-26-27 maggio Piazza Europa. I controlli si potranno effettuare dalle 10 alle 18 e sarà possibile prenotarsi in loco.

