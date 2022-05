Rolli Days, lo spettacolo di via Garibaldi illuminata e il successo della musica elettronica a Palazzo Tursi

IL PROGRAMMA DI OGGI – Ieri anche a Genova l’evento europeo “Notte dei Musei”, l’iniziativa patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura, che permette ogni anni di scoprire i musei in un orario magico. Eventi e aperture speciali hanno riguardato molti musei genovesi; fra questi, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, aperti fino alle 24. Durante la serata si sono alternate letture poetiche a cura di Pino Petruzzelli e musica barocca a cura di Collegium Pro Musica

Ieri, nel cortile di Palazzo Tursi (in via Garibaldi) durante i Rolli Days, Lowtopic ha presentato con una performance creata in esclusiva per Electropark il suo nuovo lavoro “Guts, tide, kids, foundation” di prossima pubblicazione sulla label Stellare. Insieme a Lowtopic, al secolo Francesco Bacci, hanno suonato Emilio Pozzolini, Ayham Jalal e Tommaso Rolando. Inoltre, hanno partecipano alla performance anche i due produttori dietro alla label Stellare: Raffaele Rebaudengo e FiloQ. La serata è proseguita con dj set di Francesco Bacci.

«Un mare di giovani ha partecipato ieri all’iniziativa dei musei aperti di sera e allo spettacolo di Elecktropark – dice l’assessore alla Cultura Barbara Grosso-. Unire eventi per i giovani di sera con iniziative culturali come l’apertura dei musei fino a tarda sera è un’iniziativa da ripetere. I giovani arrivano per i concerti, poi scoprono i musei che guardano da un punto di vista differente. È un modo intelligente di avvicinare i ragazzi all’arte. Nella prossima edizione dei Rolli Days avremo non solo Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, ma anche Palazzo Rosso aperto e sarebbe bello continuare in questa iniziativa che lega eventi musicali per i giovani alla scoperta dei musei».

Rolli Days – OGGI Domenica 15 maggio

Palazzi dei Rolli visitabili

Palazzo Antonio Doria (Spinola – Prefettura di Genova) Ore 10 – 19

Palazzo Antonio Doria – Appartamento di Rappresentanza della Prefettura di Genova Novità Visite alle ore 10, 11, 15 e 16

Visite alle ore 10, 11, 15 e 16 Palazzo Pallavicino Interiano Ore 10-13 e 15-18

Palazzo Agostino Pallavicino Ore 10 – 19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola Ore 10 -19

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro) Ore 10 -19

Palazzo Tobia Pallavicino Ore 10 – 19

Palazzo Gio Battista Spinola (Doria) Ore 10 – 19

Palazzo Nicolosio Lomellino – ingresso a pagamento (intero 8 euro, ridotto 6 euro) Ore 10 – 19

Ore 10 – 19 Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) Ore 10 – 19

Palazzo Gio Francesco Balbi Ore 10 – 19

Palazzo dell’Università Ore 10 – 19

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) Orario in definizione

Palazzo Gio Battista Centurione (Andrea Pitto) Ore 10 – 19

Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola) Ore 10 – 18

Palazzo Gio Battista Grimaldi Ore 10 – 19

Palazzo Salvago Pinelli – Atrio visitabile Ore 10 – 19. Ingresso libero senza prenotazione.

Palazzo Sinibaldo Fieschi Ore 10 – 12.30 e 15 – 18

Palazzo Doge Ferretto Novità Ore 10 – 19

Ore 10 – 19 Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – ingresso a pagamento (5 euro) Ore 10 – 19

Ore 10 – 19 Palazzo Doria Carcassi (Fondazione Carige) Ore 10 – 19

Palazzo Banca CARIGE Ore 10 – 19

Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) Ore 10 – 19 –Atrio visitabile gratuitamente, Salone del Cambiaso visitabile a 3 euro, Mostra “Barocco Segreto. Arte genovese dalle collezioni private” visitabile a 8 euro

Altri siti visitabili

Ville

Villa Pallavicino delle Peschiere Ore 10 – 19

Villa Imperiale Scassi Ore 10 – 13

Villa Spinola di San Pietro Ore 10 – 19

Villa Crosa Diana Ore 10 – 19

Villa Gentile Bickley Ore 10 – 19. A cura di ASCOVIL – Associazione Ville di Cornigliano.

Sacrestie

Sacrestia di Santa Maria di Castello Ore 12 – 19

Sacrestia della Basilica di Santa Maria delle Vigne Ore 12 – 19

Sacrestia di San Filippo Ore 12.30 – 18.30

Sacrestia di San Siro Ore 12 – 18

Chiese e Oratori

Oratorio di San Giacomo alla Marina Novità Ore 10 – 19

Ore 10 – 19 Oratorio di Coronata Novità Ore 10 – 18. A cura di ASCOVIL – Associazione Ville di Cornigliano. Per raggiungere l’Oratorio è disponibile l’autobus n.62 da via Avio, gratuito per chi mostra la prenotazione per i Rolli Days.

Ore 10 – 18. A cura di ASCOVIL – Associazione Ville di Cornigliano. Per raggiungere l’Oratorio è disponibile l’autobus n.62 da via Avio, gratuito per chi mostra la prenotazione per i Rolli Days. Chiesa di Santa Maria della Cella Novità Ore 14 – 17

Ore 14 – 17 Basilica di Santa Maria delle Vigne (Kalatà Experience) – ingresso a pagamento (2 euro) Visite alle ore 10, 12, 14.30 e 16.30

Visite alle ore 10, 12, 14.30 e 16.30 Abbazia di San Nicolò del Boschetto – Spettacolo “La città invisibile”, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure e visita all’Abbazia. L’Abbazia sarà raggiungibile solo con il servizio navetta da prenotare sulla piattaforma di prenotazione Rolli Days. Per i dettagli, vedi sotto.

Altri siti

Albergo dei Poveri – ingresso a pagamento (4 euro) Ore 10 – 19

Ore 10 – 19 Teatro Carlo Felice – Ore 10 – 12

Archivio del Magistrato di Misericordia Ore 10 – 12.30 e 14 – 18

Mi piace: Mi piace Caricamento...