Sono intervenuti i Vigili del fuoco. Cause del rogo non accertabili

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per il principio d’incendio di un furgone abbandonato in via Perlasca a Genova.

Le fiamme erano scaturite all’interno del vano bagagli. Non si sono potute accetare le cause.

Mi piace: Mi piace Caricamento...