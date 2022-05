Da giugno tre coppie di intercity Milano-Ventimiglia

È stato comunicato ieri dalle Ferrovie al tavolo aziendale con il sindacato. Soddisfatte le segreterie di Cgil e Uil confederali e di categoria

A partire da giugno saranno ripristinate tre coppie di treni Intercity Milano-Ventimiglia in sostituzione delle tre coppie di Thello soppresse negli anni scorsi. È quanto comunicato ieri dalla Società al tavolo aziendale con il sindacato.

Soddisfatte le segreterie di Cgil e Uil confederali e di categoria: «Il risultato è arrivato a seguito alle richieste del sindacato che nell’incontro tenutosi la settimana scorsa con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, avevano sollevato la necessità dell’incremento del servizio ferroviario in Liguria – Maurizio Calá e Mario Ghini segretari generali Cgil Liguria e Uil Liguria e Laura Andrei e Cristian Sedda segretari generali Filt Cgil e UilTrasporti Liguria -. Come comunicato dalla Società, quindi si comincia a dare una risposta alla necessità di incrementare il volume del servizio passeggeri su ferro nelle medie e lunghe percorrenze in supporto a pendolari e turisti in Liguria. Si tratta di una scelta importante da parte del Ministero della mobilità sostenibile a garanzia di maggiori risorse per la mobilità pubblica rispetto al mezzo privato. Questo in attesa del completamento delle importanti opere ferroviarie previste per sostenere lo sviluppo di questo territorio».

