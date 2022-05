Incidente in A26, tratto ancora chiuso. Vvf al lavoro: spegnimento difficile. Fino a 5 km di coda

I tempi di riapertura non sono noti: terminati soccorso e rilievi l’area sarà da bonificare e dovranno essere eseguiti controlli tecnici della galleria. Il traffico si sta riversando in Aurelia nel ponente cittadino. Mobilitata la Polizia locale

Aggiornamento ore 12:20

Poco prima delle 12:00 è stato riaperto il tratto compreso tra Masone ed il bivio A10/A26 in direzione Genova. Rimane temporaneamente chiuso il tratto in direzione Gravellona Toce. Attualmente, all’interno del tratto interessato, si registrano 6 km di coda verso Genova dove il traffico transita su tutte le corsie disponibili, 2 km in direzione Gravellona Toce dove il tratto è chiuso ed il traffico è bloccato. Inoltre, in A10 si registrano code per ripercussioni di 1 km di direzione Savona ed 3 km in direzione Genova.

Poco prima delle 11:00, sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A10/A26 e Masone, in entrambe le direzioni, a causa di mezzo pesante che ha preso fuoco all’altezza del km 4 in direzione Gravellona Toce.

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un camion in fiamme in A26, direzione nord. Il mezzo pesante ha preso fuoco in galleria, prima del autogrill Turchino.

L’incidente è avvenuto nella galleria Monacchi all’altezza del km 4+400. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sia da Genova con due squadre e due appoggi sia da nord con la squadra di Ovada. Difficoltose le operazioni di spegnimento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Gravellona Toce, è stata disposta la chiusura del tratto per un camion in fiamme all’interno della Il traffico è bloccato anche verso Genova con 5 km di coda tra Masone ed il bivio con la A10. Per chi è in transito in A10 Genova-Savona ci sono 3 km di coda verso Savona tra Genova Pegli ed il bivio con la A26 ed 1 km verso Genova tra Arenzano ed il bivio con la A26.

Il traffico in uscita dall’autostrada per la chiusura si sta riversando sulle strade urbane. La Polizia locale ha inviato una pattuglia all’intersezione casello Pra’/via Pra’ e Ronchi/Pacoret di Saint Bon. Avviso su pannelli a messaggistica variabile.

