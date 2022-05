Corsa ai passaporti dopo le restrizioni Covid, la Questura moltiplica gli appuntamenti

Saranno 60, anziché 30, gli appuntamenti giornalieri. Previste anche due aperture straordinarie per gli utenti senza prenotazione

Negli ultimi tempi, a causa del notevole incremento delle richieste di passaporto, sono state segnalate da parte di molti utenti difficoltà legate alla prenotazione degli appuntamenti da effettuarsi via web sull’apposita agenda online tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica).

Per ovviare a queste difficoltà, l’Ufficio Passaporti sito in Corso Aurelio Saffi, 37 dal prossimo lunedì raddoppierà, per due settimane, gli appuntamenti disponibili che passeranno da 30 a 60 giornalieri.

I Commissariati di zona, invece, incrementeranno, in modo permanente, di 10 unità settimanali l’aliquota già disponibile.

L’ufficio Passaporti, inoltre, ha organizzato due aperture straordinarie nelle giornate di giovedì 19 maggio e 26 maggio, a partire dalle ore 15, durante le quali 50 utenti potranno accedere senza vincoli di prenotazione agli sportelli di Corso Saffi, 37 per richiedere il passaporto.

