“C’era una volta”: le fiabe arrivano al Gaslini insieme ai piloti delle Frecce Tricolori

Venerdì 13 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini Donatella Finocchiaro racconterà “La bella e la Bestia”, sullo schermo verranno proiettate tante altre favole e ci saranno regali e gadget per tutti i bimbi che potranno partecipare. Nello stesso giorno i piloti della pattuglia acrobatica andranno a trovare i piccoli degenti

L’evento fa parte della rassegna “C’era una volta” organizzata da Fondazione De Sanctis, in collaborazione con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. L’obiettivo del progetto, semplice ma prezioso, è dare sollievo ai bambini ricoverati offrendo loro un momento di svago e condivisione attraverso la letteratura.

Per questo alcuni tra le attrici e gli attori più amati stanno leggendo favole nei più importanti ospedali pediatrici italiani: la rassegna si è aperta il 29 aprile al Bambin Gesù, il 6 maggio è sbarcata all’Ospedale Meyer, domani sarà la volta del Gaslini, a seguire del Santobono di Napoli e del Burlo Garofolo di Trieste.

“Raccontare una favola a un bambino è una piccola magia in grado di distrarlo dal suo quotidiano: vale per tutti i piccoli ma è ancora più importante per i bambini ricoverati in ospedale. È un momento di evasione e di supporto per lo sviluppo delle sue capacità cognitive ed emotive: lo aiuta nell’alfabetizzazione linguistica ma anche nell’elaborare e superare le paure che la malattia può far sorgere o amplificare. Una favola letta in presenza – e da un attore professionista – può rappresentare un’esperienza ancora più incisiva per i nostri piccoli pazienti, che potranno immedesimarsi più facilmente nei personaggi e nella trama. Grazie di cuore ad AOPI, Fondazione De Sanctis e a tutte le attrici e gli attori che hanno dato vita a questo progetto” ha commentato Renato Botti direttore generale dell’IRCCS materno infantile Giannina Gaslini di Genova.

Le favole saranno lette da alcuni tra i più noti attori e attrici italiani: Antonio Albanese, Valerio Aprea, Alessio Boni, Raoul Bova, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro, Marianna Fontana, Stefano Fresi, Geppo Show e Ignazio Failla, Claudia Gerini, Francesca Inaudi, Miriam Leone, Neri Marcorè, Francesco Montanari, Laura Morante, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Giorgio Pasotti, Pif, Benedetta Porcaroli, Alessandro Preziosi, Alba Rohrwacher, Claudio Santamaria, Pietro Sermonti, Valeria Solarino.

Il programma completo è disponibile qui: https://cera1volta.org/

Sempre venerdì 13 alle ore 14.00 16 piloti delle Frecce Tricolore andranno a trovare i piccoli degenti di alcuni reparti. Le Frecce Tricolori tornano a Genova in manifestazione aerea il 15 maggio prossimo alle ore 17.00, in occasione dei GP Days, la tre giorni dedicata alla Moto Guzzi e al suo fondatore, l’imprenditore genovese Giorgio Parodi, che prevede una raccolta fondi a favore del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione del Gaslini. Le loro acrobazie saranno visibili dalle finestre dei reparti dell’ospedale sabato 14 e domenica 15 maggio.

Venerdì 13 alle ore 15.30 verrà celebrata la Santa Messa per la festa della Madonna di Fatima, presso la chiesa parrocchiale dell’Istituto presieduta da Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale Diocesi di Genova. Seguirà la processione del Santo Rosario lungo i viali dell’Istituto.

