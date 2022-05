Apre a Recco il Centro per non subire violenza Udi dedicato a Martina Rossi

La ragazza ha perso la vita per sfuggire a una violenza sessuale Il Centro Per Non Subire Violenza (da Udi) APS invita la cittadinanza all’inaugurazione, alle ore 11:00, del nuovo Centro Antiviolenza Martina Rossi a Recco in Via XXV aprile

Dice la presidente Elisa Pescio: «In questi anni abbiamo sempre più compreso l’importanza di essere vicine alle donne che subiscono violenza di genere. Il nostro messaggio #Non sei sola# Noi ci siamo voleva far capire alle donne che una via di uscita c’è. Il 13 maggio inauguriamo l’apertura del nostro Centro Antiviolenza Martina Rossi, in ricordo di Martina che ha perso la sua vita per scappare da una violenza sessuale. Anche i genitori di Martina saranno presenti all’inaugurazione. A distanza di quasi 40 anni di esperienza, grazie al contributo economico della Regione Liguria, affianchiamo alla sede in via Cairoli 14/7 a Genova, il Centro Antiviolenza Martina Rossi a Recco che si unisce allo sportello antiviolenza di Arenzano. È importante creare punti di riferimento sul territorio dove le donne che vivono situazioni di violenza di genere si possono rivolgere per chiedere aiuto. A Recco esisteva già uno sportello antiviolenza che ora siamo riusciti a trasformarlo in un Centro Antiviolenza».

«La nostra mission – conclude la presidente – è sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza utilizzando le risorse del Centro Antiviolenza che negli anni sono aumentate: consulenza legale civile e penale, supporto individuale e psicologico, gruppi per il cambiamento e di sostegno alla genitorialità, laboratorio di teatro-terapia e sportello di orientamento al lavoro. Siamo anche impegnate in progetti di protezione delle donne e, in molti casi dei loro bambini, nella Casa Rifugio a indirizzo segreto e negli alloggi protetti. Prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi di aggregazione giovanile».

Per contattare il Centro Antiviolenza Martina Rossi 334 6030961; lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì dalle ore 11.00 alle 14.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00



Quest’anno il Centro Per Non Subire Violenza è affiancato dall’amica Carla Signoris, attrice genovese. Sulle nostre pagine social verrà pubblicato il suo video “dona il 5 x mille” a favore del Centro Per Non Subire Violenza per sostenere le nostre attività per il sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza.

