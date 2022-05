50&Più, per la “Giornata dell’Infermiere” concerto nella cappella di Sant’Andrea al Galliera

Durante il concerto si esibirà il soprano Irene Celle, accompagnata al pianoforte del maestro Fabrizio Callai

La seconda edizione di “Musicalmente Galliera” avrà luogo mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 15.00, nella cappella di Sant’Andrea dell’Ospedale Galliera, per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere

