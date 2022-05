Casapound: «52 anni dall’assassino di Venturini. Di nuovo imbrattata la targa»

Gianni Plinio denuncia «Anche scritte sulla sede e minacce sui muri»

Sono passati 52 anni dall’assassinio di Ugo Venturini «un’altra vittima di anni in cui uccidere un fascista non era reato – dicono a Casapound -. Per ricordare il giovane operaio, militante del MSI, CasaPound Italia organizza una conferenza a Genova sul libro di Massimo Lionti a lui dedicato. Appuntamento il 7 maggio alle ore 18.30 all’Hotel Rex, in via Oreste De Gaspari, 9».

Gianni Plinio denuncia che, come accade ormai ogni anni in occasione della morte di Venturini, è stata imbrattata la targa nei giardini di Brignole. Inoltre sono state fatte scritte “Antifa” sulla sede di Casapound in via Montevideo e in città sono comparse scritte minacciose: “CasaPound brucia”. Le scritte e i manifesti strappati sono stati rivendicati da Genova Antifascista nella propria Pagina Facebook.

«Nel 51°anniversario della scomparsa di Ugo Venturini colpito a morte da ultracomunisti mentre assisteva ad un comizio elettorale del Segretario del Msi Giorgio Almirante nei giardini di Brignole – dice Plinio – Ugo continua a restare nel cuore dei genovesi migliori! Per noi è stato un onore averlo conosciuto e frequentato durante la comune militanza missina ed essere stati vicini alla vedova Rita ed al piccolo figlio Walter. Era un Italiano esemplare: operaio, padre di famiglia, volontario di una pubblica assistenza ed appassionato militante della fiamma tricolore. Fu il primo caduto degli Anni di piombo i cui assassini non sono mai stati individuati».

