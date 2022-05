Bucci, ipotesi di spostare il carcere di Marassi: «Stiamo parlando con l’amministrazione carceraria»

«Non c’è nulla di deciso – ha detto il Bucci in diretta a “La colazione col Sindaco”, in diretta sulla pagina del Comune -, è solo un’ipotesi, ma ci stiamo pensando. Sarebbe uno spazio a disposizione della città»

La servitù del carcere, per il quartiere di Marassi, è pesante e dura da molto tempo. Si tratta di una casa circondariale in piena città, in una struttura vetusta e insufficiente e, per questo, decisamente troppo affollata rispetto alla reale capienza. Per Marassi è solo una delle servitù con cui i cittadini devono fare i conti: c’è, ad esempio, anche lo stadio.

Il Sindaco ha specificato che della cosa si è appena cominciato a parlare e che non c’è nulla di deciso. Si tratta solo di un primo passo.

