Settima edizione di Ghettoblaster, rassegna musicale di San Marcellino

Appuntamento in presenza e, da quest’anno, anche in streaming, sabato 14 maggio dalle ore 15.00 alle 20.00. La musica di ferma entro sera e, quindi, sarà rispettato il riposo dei residenti

«Siamo felici di annunciare la settima edizione della rassegna musicale Ghettoblaster che quest’anno, come sempre, in piazza Don Gallo, propone uno spazio condiviso e occasione di incontro e partecipazione per la cittadinanza grazie al potere della musica e si apre al mondo con una trasmissione in streaming dell’evento – dicono gli organizzatori -. Come abbiamo più volte sostenuto, l’arte e la musica funzionano come territori per costruire comunità. Con questa convinzione, cinque anni in piazza Don Gallo e l’edizione “pandemica” sul “palco virtuale”, sono parte di un percorso e tessitura di un progetto che ha visto gruppi, musicisti e artisti appartenenti a diversi generi musicali, diverse origini e provenienze – da chi ha pubblicato dischi a chi si esibiva per la prima volta, senza limiti o barriere – con lo stesso spirito: rispetto per ogni espressione, gratuità, desiderio di raccontare se stessi attraverso la musica e condividerla. Quest’anno aggiungiamo lo streaming come complemento alla condivisione dal vivo, come diffusione di quanto avviene in piazza!».

«Anche quest’anno tanti ci sostengono: il Portierato di Quartiere, la Comunità San Benedetto al Porto, l’Associazione Princesa insieme al patrocinio del Comune di Genova e del Municipio I Centro Est…e a tutti i musicisti e artisti coinvolti che ringraziamo di cuore» dicono gli organizzatori dell’Associazione San Marcellino.

Sul palco si esibiranno: Matteo Magnani, Andrea Giannoni, Luca Callegari, Nait, Misunderstanding? Elettricka, Orco, Alessio Menconi, Bobby Soul, Roberta Barabino, Il Gorilla e altri ospiti a sorpresa. Logicamente, non mancherà il Collettivo Moto Perpetuo, band del laboratorio di musica di San Marcellino. Presenta questa edizione: Martino Serra.

Come le altre volte, questa sarà un’occasione per conoscere San Marcellino, il suo operare sul territorio, e per incontrare persone, artisti, vedersi, parlare, cantare e ballare.

Ingresso libero e gratuito, in presenza

e in streaming sulla pagina facebook e il canale youtube di San Marcellino.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

