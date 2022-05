Ruba furgone di un’azienda e scappa. I Carabinieri lo fermano dopo un inseguimento

I militari dell’Arma lo hanno visto passare a bordo del mezzo a forte velocità. Gli hanno intimato l’alt, ma lui non si è fermato

Ieri mattina I carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 56 enne gravato da numerosi pregiudizi di polizia che dall’interno del piazzale di una ditta, situata in via Scappini, aveva asportando un furgone, dandosi alla fuga. Poco più tardi i militari rintracciavano il mezzo, che transitava da via F. Bruzzo a forte velocità dove gli veniva intimato l’alt, ma il conducente, proseguiva la marcia, venendo bloccato subito dopo in via Morasso dopo un breve inseguimento.

