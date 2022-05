Maltrattamenti in famiglia, lesioni, furto, armi illecite: trentacinquenne in carcere per 4 anni

4 Maggio 2022

I carabinieri della stazione di Campomorone, a Ceranesi, hanno arrestato un 35 enne, gravato da pregiudizi di polizia, colpito da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. L'uomo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, furto e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, reati commessi in questo capoluogo tra gli anni 2013 e 2016, deve scontare oltre 4 anni di reclusione per cumulo pene ed è stato associato presso il carcere di Marassi.

