Omicidio a Quinto, trentaquattrenne uccisa in strada a coltellate

La donna è stata raggiunta da un gran numero di fendenti. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il fratello ad aggredirla. L’uomo è stato fermato dalla Polizia e portato in Questura

Tragedia in via Fabrizi dove una donna di 34 anni è morta, dilaniata da una serie di coltellate che l’hanno raggiunta mentre si trovava per strada con il suo cane. L’omicidio sarebbe il tragico epilogo di una lite tra lei e il fratello, che avrebbe una quarantina d’anni.

A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della strada che si sono affacciati a causa delle grida e hanno assistito dalle loro finestre prima al furibondo litigio e, quindi, all’omicidio, a cui avrebbe assistito anche il marito della donna.

La trentaquattrenne, che lascerebbe un bimbo in tenera età, sarebbe scesa a portare il cane a fare la passeggiatina serale quando è stata avvicinata dal parente. Questo si sarebbe avventato su di lei con furia cieca, abbattendo la lama del coltello fino a quando la donna non è spirata. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorsi inviati dal 118 con ambulanza e auto medica: per la donna non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni il fratello della vittima sarebbe già seguito per problemi di carattere psicologico.

Sul posto le Volanti della Polizia e la Squadra Mobile che hanno fermato l’uomo e lo hanno portato in Questura.

