“Hanami: un fiore per la Pace”, kimono, foto e video al Castello Coppedè di Quarto

Domenica 1 maggio alle ore 19.30 presso il Castello Coppedè di via Francesco Nullo 12 a Quarto, Sakura Project Arte in Movimento – iniziativa artistica dedicata alla cultura del Sol Levante di Genova Dreams aps – presenta, col patrocinio di Regione Liguria “Hanami: Un Fiore per la Pace”, il primo appuntamento correlato a Euroflora 2022 con un messaggio importante per il periodo che stiamo vivendo

Il programma di “Hanami: Un Fiore per la Pace”

-la straordinaria sfilata a ritmo di taikò di kimono antichi cerimoniali

-la mostra fotografica “Hanami” con percorso didattico a cura di Daruma Photo dedicata a un’eccellenza giapponese che si trova nel cuore dell’Italia: La Casa del Tè di Certaldo.

-Video proiezione di “Armonia e Pace” di C. Marino

Video proiezione di “Sognando Kanramachi: Sakura a Certaldo”, “Sakura a Palazzo Pretorio”, “Casa del Tè”.

-Degustazione di Sakè

-Rivista Zoom Giappone in omaggio

Sakura Project nasce nel 2017 a Genova.

Una sfilata pensata come un Vernissage in movimento: in cui le donne diventano vere opere d’arte al di là della taglia e dell’età..I kimono cerimoniali provenienti da Kyoto, Nagoya e Osaka, originari di varie epoche del 900, verranno raccontati e descritti in un defilè in cui il pubblico presente potrà ammirare la maestria e l’arte del gusto giapponese, a ritmo di taikò – tamburo giapponese- con l’artista Stefano Bertoli.

L’evento “Sakura Project: Arte in Movimento” è stato riconosciuto dall’Ambasciata Giapponese di Roma per il valore artistico e di conseguenza inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia nel 2017.

La mostra fotografica con percorso didattico di Daruma Photo vuole per cogliere nella profondità l’essenza della cultura nipponica attraverso 30 cartelli esplicativi della cerimonia del tè e del Hanami

«L’idea nasce da qui – afferma DaruMa Photo – Abbiamo pensato di ambientare il racconto fotografico a Certaldo a Palazzo Pretorio, vista la presenza della Casa del Tè unica in tutta Europa: le foto raccontano la bellezza della cultura della pace, che ama la natura e che da essa trae ispirazione e pace interiore». Natura, quindi fiori, alberi, che circondano le donne che indossano sontuosi kimono di seta.

Sophie Lamour, ideatrice del progetto, aggiunge: «In un momento tragicamente triste, in cui si minacciano anche attacchi nucleari, vogliamo ricordare il pesante prezzo che il popolo giapponese ha pagato a causa dello scellerato bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. Da qui abbiamo pensato di trovare ispirazione nella filosofia zen in cui la cultura spirituale incontra la natura in un cerimoniale antichissimo e ancora misterioso: Chado, letteralmente la via del Tè. Per questo la Casa del Tè di Certaldo rappresenta la sintesi perfetta dell’unione di due culture lontane e così affini nel cogliere il bello della vita».

Videoproiezione di “Armonia e Pace” di C. Marino attraverso il linguaggio semplice della fiaba presenta questa opera con un messaggio fondamentale, di grazia, bellezza, solidarietà in uno scenario unico: che passa dalla dolcezza delle colline toscane alla semplicità essenziale della Casa del Tè in una prospettiva inedita grazie a riprese realizzate con il drone.

Il 1º maggio verrà inaugurato un calendario di appuntamenti patrocinati da Regione Liguria, sempre presso Castello Coppedè che vedrà ospiti associazioni e realtà del territorio ligure unite dalla cultura giapponese in vari settori tra cui:

26 giugno “Sakura Project: Il Kimono”

31 luglio “Sakura Project: La via del Tè”

28 agosto “Bushido La via del Samurai”

25 settembre “I Fantasmi Giapponesi”

23 ottobre ” Dreaming Sakura: La storia straordinaria di Edoardo Chiossone”

Partner dell’evento: Castello Coppedè e Club Unesco di Genova Città Metropolitana.

Per informazioni e modalità di partecipazione:

Scrivere un messaggio whatsapp al 340 4910024 con titolo evento “Sakura Project”, nome e numero partecipanti

informazioni link all’evento https://www.castellocoppede.com/eventi/giappone-sakura-project-un-fiore-per-la-pace/

