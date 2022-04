Oggi in piazza Don Gallo la presentazione del nuovo libro di Rossella Bianchi, “Il coraggio di esistere”

L’appuntamento è alle 17:30. Parteciperanno Domenico Chionetti (Comunità San Benedetto al Porto), Lucia Vita (attrice), Dalila Muscarella (cantautrice), Marco Alex Pepè (moderatore) e l’autrice Rossella Bianchi. Nell’articolo una video-intervista di un’ora e mezza all’autrice che anticipa alcuni dei temi del suo quinto libri dedicato proprio a Don Gallo

Chiunque coltivi la propria diversità con dignità e coraggio

attraverso i disagi dell’ emarginazione con l’ unico scopo

di rassomigliare a sé stesso è già di per sé un vincente”.

Fabrizio De André

Oggi, 30 maggio alle ore 17:30 presso piazza Don Andrea Gallo, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Il Coraggio di Essere” di Rossella Bianchi , De Ferrari Edizioni.

Parteciperanno all’incontro: Domenico Chionetti (Comunità San Benedetto al Porto), Lucia Vita (attrice), Dalila Muscarella (cantautrice), Marco Alex Pepè (moderatore) e l’autrice Rossella Bianchi

Ingresso libero.

Rossella Bianchi, nata Mario Bianchi (ma oggi Rossella anche all’anagrafe), racconta in questo suo 5° libro, dedicato a Don Andrea Gallo, la sua vita, le sue gioie costernate da tanti dolori, il percorso faticoso per affermarsi, come persona, in una società, quella dell’epoca, rigida e intransigente verso qualsiasi cosa che non fosse allineato col pensiero comune, i cui strascichi sono, per tanti versi, ancora presenti nella cultura di oggi.

La decisione di abbandonare il mondo del lavoro tradizionale, nel quale era sovente discriminata, dedicandosi al “sex work is work”, facendo suo il motto “di necessità virtù”.

L’evento è organizzato da: Portierato Sociale Don Andrea Gallo, Comunità San Benedetto Al Porto e Associazione Culturale Princesa.

