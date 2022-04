Il rogo si è sviluppato in un casolare relativamente distante dall’abitato tra le 18 e le 19. Viabilità a senso unico alternato per l’intervento di spegnimento

È successo in via di Pino-Cembro, a Molassana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con 3 autobotti e una a fare la spola per caricare l’acqua dalle bocchette la polizia locale ha dovuto istituire il senso unico alternato.

