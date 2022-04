Cane investito sulle strisce in via di Porta Soprana. È morto sul colpo

È successo questa sera intorno alle 19:30. Sul posto Polizia locale e Carabinieri. Proprietario sotto shock

L’investitore si è subito fermato. Anche lui è apparso vivamente impressionato da quanto è accaduto. Tutto è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti.

Al momento non è noto se l’animale fosse al guinzaglio o se, invece, camminasse vicino al padrone, ma senza senza essere trattenuto. Il proprietario si è precipitato a soccorrerlo, ma per il povero animale non c’era già più nulla da fare.

