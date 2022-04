Meteo Arpal: sole, clima gradevole e bassa umidità. Domani: rovesci

Previsione per venerdì 29 aprile 2022

L’alta pressione garantisce ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato. Clima gradevole con valori di umidità generalmente bassi

Temperature: Stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi, tra 15 e 23 gradi.

Umidità: su valori bassi

Venti: Deboli, in prevalenza settentrionali con locali regimi di brezza

Mare: Poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – Nessuna

Previsione per sabato 30 aprile 2022

L’arrivo di aria fredda in quota, in discesa dall’Europa Centrale, favorisce un ritorno dell’instabilità. Dal pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili su zone interne, tuttavia non sono esclusi locali sconfinamenti costieri

Temperature: Minime stazionarie, massime in diminuzione

Umidità: su valori medi

Venti: Deboli settentrionali, in regime di brezza lungo le coste

Mare: Poco mosso o quasi calmo

Segnalazioni di Protezione Civile – Possibili temporali

Mi piace: Mi piace Caricamento...