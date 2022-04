Via Fieschi chiusa fino al 2 maggio. Variazioni al percorso dei bus

Linee 35, 35/ e 635. Variazioni temporanee al servizio dal 28 aprile al 2 maggio

A seguito della chiusura al transito veicolare del tratto superiore di via Fieschi, nelle giornate del 28, 29, 30 aprile e 1° e 2 maggio le linee 35, 35/ e 635 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti in via Dante, proseguiranno per piazza Dante (non effettueranno fermata), via Fieschi, via V Dicembre, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, via Mura di Santa Chiara dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Mura di Santa Chiara, proseguiranno per corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre dove percorso regolare.

In queste giornate sarà istituito il collegamento bus navetta Carignano-Vannucci- Carignano in servizio sul seguente percorso circolare: piazza Carignano (capolinea presso fermata codice 0506), via Alghero, via Bixio, via Corsica, via Mura di Santa Chiara, via Volta, via Mura delle Cappuccine, via Vannucci, via Mura delle Cappuccine, via Volta, via Mura di Santa Chiara, via Corsica, via Innocenzo IV, piazza Carignano (capolinea presso fermata codice 0506).

Mi piace: Mi piace Caricamento...