Nasconde mezzo chilo di hashish tra frigo e in un elefante in ceramica. Arrestato dalla Polizia

Ultimo atto dell’intera attività di indagine cominciata la scorsa estate e mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo “leggero” che ha portato al sequestro di circa 5 chilogrammi di hashish nonché al sequestro di 2800 euro, provento dello spaccio

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Chiavari hanno tratto in arresto un 24enne residente a Lavagna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto più di mezzo chilo di hashish, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante provento dello spaccio. Nota peculiare è che il giovane pusher nascondeva lo stupefacente in parte nel frigorifero e in parte in un elefante in ceramica che si trovava posizionato all’ingresso del salone.

Questo ennesimo arresto va a concludere un’attività iniziata l’estate scorsa mirata alla repressione dello spaccio, vista la recrudescenza del consumo tra i ragazzi anche di giovane età residenti nel Tigullio.

Infatti lo scorso Ferragosto – da cui deriva il nome dato all’intera attività – è stato effettuato l’arresto di un 40enne per detenzione ai fini di spaccio in quanto all’interno della sua abitazione gli investigatori hanno rinvenuto circa 3 chili di hashish e alcune piante di marijuana coltivate sul terrazzo di casa.

A seguito dell’arresto sono stati effettuati anche numerosi deferimenti all’Autorità Giudiziaria sempre per lo stesso reato nonché numerose segnalazioni all’Autorità Amministrativa per “detenzione di stupefacente per uso personale”.

Dopo l’arresto di ferragosto ne sono stati effettuati altri due, uno di un 30enne arrestato in flagranza di reato mentre cedeva all’interno della stazione di Lavagna 50 grammi di hashish a due soggetti di minore età e l’altro di un 50enne trovato in possesso, a bordo della sua autovettura, di 400 grammi di hashish che lo stesso spacciava nei pressi del suo esercizio commerciale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...