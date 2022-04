Peste suina, nuovi casi: uno in Liguria e due in Piemonte

I positivi sono 104, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 63 per positività in Piemonte, 41 per positività in Liguria

Aggiornamento al 22 aprile: secondo l’Istituto Zooprofilattico salgono a 104 le positività accertate nella “zona di protezione II*”: 63 per ritrovamenti in Piemonte, 41 in Liguria.

Un caso è stato riscontrato nell’area metropolitana di Genova, a Campo Ligure (otto le positività da quando è iniziata l’emergenza). In Piemonte, un caso, invece, è stato segnalato a Serravalle Scrivia (seconda positività) in provincia di Alessandria e uno a Carrosio, sempre nella stessa provincia. È il primo caso nel territorio comunale.

