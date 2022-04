25 Aprile, i contestatori, col megafono, disturbano la celebrazione ufficiale coprendo la voce di Flick

Oltre alle prevedibili contestazioni al Sindaco e al presidente della Regione, alcune persone nell’area della piazza (dove si concentravano i seguaci del candidato sindaco Crucioli che si pone in alternativa a Bucci e a Dello Strologo) hanno disturbato tutta la celebrazione ufficiale gridando al megafono anche quanto detto dall’oratore ufficiale, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick

Il corteo è stato unito, nonostante le polemiche dei giorni scorsi, forse per rispettare il momento e rimandare il confronto al termine del momento solenne, ma a fischiare non solo Toti e Bucci, ma persino l’oratore ufficiale Giovanni Maria Flick, sono stati i portatori delle istanze no vax. E dopo le urla nelle piazze contro i vaccini, dopo i disagi inflitti ai cittadini con i continui cortei del sabato pomeriggio, dopo aver seminato per mesi teorie contrarie a quelle scientifiche, oggi i no vax hanno fatto violenza alla cerimonia commemorativa del 25 Aprile.

Di fatto, la cerimonia ufficiale – nonostante la tregua di rispetto per il momento tra centrosinistra e centrodestra – è stata usata come occasione di campagna elettorale da coloro che sventolavano le bandiere dello schieramento del candidato sindaco Crucioli e gridavano al megafono disturbando tutti coloro che si erano riuniti in piazza Matteotti per ascoltare Marco Bucci, Giovanni Toti o anche solo il Presidente emerito della Corte Costituzionale, al grido di “Vergogna, vergogna”. Più che una contestazione, è stata una vera e propria azione di campagna elettorale che non ha avuto alcun rispetto per il momento solenne.

Le uniche bandiere di partito presente erano proprio quelle del partito che sostiene Crucioli. Sono state rilasciate dichiarazioni politiche anche durante l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte della Filarmonica Sestrese.

Una persona sarebbe stata fermata dalla Digos.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...