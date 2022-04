Ubriaco in via Bobbio sfascia due auto della Polizia locale con una scala di ferro

È successo alle 21 di questa sera all’altezza di scalinata Montaldo. L’uomo che dava in escandescenze è stato, poi, fermato da personale in borghese della Polizia di Stato che è riuscito ad avvicinarlo mentre la polizia locale lo distraeva

Una pattuglia della Polizia locale del 4º distretto (Unità operativa Valpolcevera), in rientro dal servizio prestato allo stadio per la partita di calcio, ha visto in via Bobbio un uomo che dava in escandescenze e si è fermata, chiedendo ausilio ai colleghi.

Sul posto sono giunte varie pattuglie. L’energumeno si è armato prima di un bastone di ferro, che ha cominciato a brandire contro gli agenti, poi addirittura di una scala di metallo che ha abbattuto più volte su due veicoli di servizio. Si sono avvicinati anche alcuni agenti della Polizia di Stato in borghese che, approfittando del fatto che l’uomo inveiva e si scagliava contro il personale in divisa, sono riusciti ad avvicinarsi e a fermarlo. Si sta valutando se chiedere un tso per l’uomo in agitazione psicomotoria e in stato di ebbrezza.

Non ci sono agenti feriti.

