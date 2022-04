La statuta di Giorgio Parodi di nuovo imbrattata. Rivendicazione di Genova Antifascista

Sulla pagina Fb del gruppo la foto e la motivazione dell’ennesimo attacco a colpi di vernice della statua dedicata a Giorgio Parodi, co fondatore della Moto Guzzi, che è stato riprodotto con la divisa dell’aviazione del Ventennio

«Un corpo – si legge sul post di Genova Antifascista – che prima nella guerra di Spagna a difesa del golpista Franco, e poi nella guerra coloniale in Etiopia si è macchiato di crimini atroci che rimangono indelebili nella memoria di quelle popolazioni, contro cui si sperimentò il “bombardamento a tappeto” sui civili come tecnica di guerra. Uno sfregio intollerabile per la storia della nostra città».

Il raid vandalico è partito nel corso dei temporali di questa notte ed è stato messo a segno con vernice nera.

Nel pomeriggio di oggi la statuta è stata ripulita per la terza volta.

