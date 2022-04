Bimba di un anno cade dal fasciatoio e batte la testa, intervento salvavita

È successo nella notte. Dopo la caduta la piccina ha cominciato a vomitare e i medici hanno deciso di sottoporla a Tac che ha messo in luce un pericoloso ed esteso ematoma che comprimeva il cervello

È successo nella notte a Pietra Ligure, dove i medici del locale ospedale hanno capito in fretta che non c’era tempo per trasportare la bambina al Gaslini. Sono così intervenuti in loco drenando l’ematoma prima del trasporto all’ospedale pediatrico genovese dove ora la bimba è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.

In copertina: foto d’archivio

