Acciaieri d’Italia sospende per telefono il lavoratore coinvolto in uno dei recenti incidenti

La denuncia di Nicola Appice (coordinatore Rsu Fim Cisl Liguria): «È inaccettabile». Al lavoratore contattato via telefono è stato detto di non presentarsi in fabbrica e che le motivazioni della sospensione gli saranno comunicate via raccomandata

«È accaduto un fatto molto grave, l’Acciaierie d’Italia ha sospeso con motivazioni generiche il lavoratore che era rimasto coinvolto in uno degli incidenti avvenuto nei giorni scorsi nello stabilimento di Cornigliano – spiega Nicola Appice in una nota -. È inaccettabile. Via telefono gli è stato detto di non presentarsi al lavoro, poi gli hanno anticipato che arriverà una raccomandata con le ragioni della sospensione e del provvedimento disciplinare. Se l’azienda pensa di scaricare sui lavoratori la mancanza di interventi sulla sicurezza all’interno dello stabilimento non ha capito nulla e non resteremo fermi a guardare»

