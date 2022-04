Via Torti, citofono a fuoco comincia a suonare in tutte le case: notte insonne per gli abitanti

22 Aprile 2022

22 Aprile 2022 Cronaca Corto circuito o atto di vandalismo. A dare risposta a questa domanda saranno le telecamere della zona Tutti i citofoni degli appartamenti hanno cominciato a suonare all’unisono in piena notte mentre la pulsantiera vicino al portone andava a fuoco. È successo questa notte in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e disinnescare il molesto suono che ha tenuto svegli tutti gli abitanti del palazzo che soltanto dopo l’intervento dei pompieri sono potuti tornare a letto. Si indaga ora sull’origine del doso: forse un corto circuito, forse un atto deliberato. In copertina: foto d’archivio Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati