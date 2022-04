Ricercati o ai domiciliari, ma in giro per la città: 4 arresti della Polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, in momenti e situazioni distinte, 4 uomini che sono stati trovati in giro per la città nonostante fossero ricercati o ristretti agli arresti domiciliari

Gli agenti del Commissariato Centro durante un servizio di controllo straordinario del territorio, unitamente a personale del R.P.C., hanno controllato un 20enne che è risultato destinatario di una. misura di custodia cautelare in carcere poiché la settimana scorsa gli stessi agenti lo avevano trovato fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari. Il ragazzo è stato condotto a Marassi .

I poliziotti dell’U.P.G, in serata, transitando da Piazza Verdi, hanno notato una persona alla fermata del bus, che parlava al telefono ed era molto agitata. Avvicinato per un controllo, l’uomo, un 32enne, ha ammesso di avere a suo carico una restrizione domiciliare ma di essere fuori casa a causa di un forte mal di denti. L’uomo è stato arrestato per evasione e questa mattina sarà processato per direttissima.

Gli operatori del Commissariato di Cornigliano si sono recati in Via San Bartolomeo del Fossato per un controllo presso l’indirizzo di un 40enne agli arresti domiciliari. Dopo aver suonato e aspettato diversi minuti che aprisse la porta hanno segnalato in ufficio la sua assenza e hanno ripreso il servizio. Dopo poco, a circa 800 metri dal caseggiato, i poliziotti hanno visto un soggetto che vedendoli ha accelerato il passo tentando di scappare. Immediatamente raggiunto si è scoperto che era il 40enne che è stato arrestato per evasione ed oggi sarà processato con rito direttissimo.

Sempre ieri, durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno riconosciuto all’interno di una macelleria di Via Canepari un 33enne che lo scorso 10 novembre era scappato alla loro vista in via Certosa perdendo il cellulare. Dopo alcuni accertamenti i poliziotti avevano scoperto che l’uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta per espiare una pena di circa 8 mesi di carcere. Da quel giorno si sono ritrovati sulle sue tracce ancora un paio di volte, ma lui era riuscito ancora a scappare.

Ieri lo hanno visto all’interno dell’esercizio commerciale e, nonostante il 33enne abbia opposto una strenua resistenza per guadagnarsi di nuovo la fuga, sono riusciti ad arrestarlo e portarlo a Marassi.

