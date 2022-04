A Euroflora, nel fine settimana e il 25 Aprile, si arriva anche in battello

Il viaggio partirà dal Porto Antico e, lungo la costa, arriverà al porticciolo di Nervi. Durerà circa mezz’ora

Euroflora 2022 sarà raggiungibile anche via mare con l’imbarcazione dei battellieri del Golfo Paradiso, che sarà in partenza dal Porto Antico durante i week end della manifestazione e lunedì 25 aprile.

Un viaggio di avvicinamento all’evento nei Parchi e nei Musei di Nervi che aggiungerà meraviglia al ‘mondo di rara bellezza’ che riserverà giornata di visita.

Le partenze sono previste sabato, domenica ed, esclusivamente, lunedì 25 aprile alle 10 e alle 14 dal Porto Antico.

Il ritorno da Nervi al Porto Antico sarà alle ore 18.

Le tariffe sono le seguenti:

tratta Porto Antico –Nervi e ritorno Euro 15,00 (adulti)

Tariffa solo andata Euro 10,00

Tariffa per bambini dai 4 ai 12 anni Euro 10,00 (sia solo andata sia per andata e ritorno).

La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. Si svolgerà da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospiteranno composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Stupirà con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospiterà numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. È attenta alla sostenibilità e all’ambiente: sarà infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione.

La rassegna, alla quale sono abbinati 257 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it

