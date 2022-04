Coop, per il 25 aprile spettacolo con Gian Piero Alloisio ed eventi sul territorio

Ecco un vademecum delle iniziative promosse o sostenute da Coop Liguria a Genova e città metropolitana, per l’anniversario della Liberazione

Coop Liguria condivide i valori di democrazia e libertà che si celebrano il 25 aprile e ogni anno si impegna per tramandare la memoria della Resistenza, organizzando iniziative in collaborazione con molte associazioni locali.



Lo spettacolo “Anima = memoria”

Lunedì 25 aprile, alle 17.30, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto andrà in scena lo spettacolo “Anima = Memoria. Dalle leggi razziali alla Benedicta”, del cantautore Gian Piero Alloisio. Lo spettacolo, offerto da Coop Liguria e promosso con il patrocinio del Municipio V Valpolcevera, ripercorre storie di resistenza e deportazione, miscelando sapientemente racconti, canzoni e video-interviste ai grandi protagonisti di quegli anni, come Gilberto Salmoni, ebreo genovese deportato nel lager di Buchenwald e oggi Presidente della Sezione genovese dell’Associazione Nazionale Ex Deportati; il partigiano compositore Angelo “Lanfranco” Rossi, autore di “Dalle belle città” (unica canzone partigiana originale nel testo e nella musica); e il partigiano Giuseppe Merlo, scomparso lo scorso dicembre alla veneranda età di 100 anni, testimone della strage della Benedicta.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con green pass rafforzato e mascherina FFP2.



Gli altri eventi a Genova

A Genova Coop Liguria ha sostenuto queste iniziative:

La pubblicazione di un CD contenente le canzoni più note della Resistenza e contro la guerra, realizzato dall’ANPI di Prà, coinvolgendo la cittadinanza e gli studenti delle scuole. Le canzoni sono state selezionate e suonate dal duo acustico SkyDive, mentre la copertina è stata votata dai cittadini, tra le proposte di vari artisti che hanno aderito a un contest pubblico. La presentazione del CD avverrà con un concerto, che si terrà nella serata del 23 aprile, successivamente al corteo che sfilerà per le vie della delegazione;

La mostra-evento “Teresa e le altre”, allestita nell’area archeologica dei Giardini Luzzati e visitabile dal 19 al 29 aprile, che dà volto e voce alle donne genovesi che hanno fatto la Resistenza e alle 21 donne “madri” della Costituzione italiana;

la mostra “Da Michele a Gino, a Generale Michele Campanella”, promossa in collaborazione con ANPI Struppa. Sarà allestita presso la galleria del Centro Bisagno a partire da martedì 19 aprile.

Coop Liguria ha anche contributo a realizzare il monumento ai deportati che sarà collocato presso la Biblioteca del mare di Riva Trigoso.

