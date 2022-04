AGGIORNAMENTO: alle 19:42 i treni sono ripartiti in direzione Genova. Convogli in ritardo fino a 120 minuti

Dalle ore 18:45 sulla linea Genova – Savona, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Genova Voltri per l’investimento di una persona da parte di un treno. Si attende l’intervento delle autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

