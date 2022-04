Il servizio Amt per Euroflora: bus navetta compreso nel biglietto

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi due collegamenti bus navetta in corrispondenza dei principali parcheggi d’interscambio: uno collegherà piazzale Kennedy con Brignole e l’altro farà servizio tra corso Europa e via Oberdan. I due servizi bus sono compresi nel biglietto di Euroflora

In occasione di Euroflora, in programma ai Parchi di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio 2022, AMT organizza un servizio speciale di collegamento bus per permettere ai visitatori di raggiungere agevolmente l’area dell’esposizione.

Bus navetta compresi nel biglietto di Euroflora

Di seguito i dettagli.

Bus navetta tra l’area di parcheggio di piazzale Kennedy e la stazione Brignole: il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.30 e consentirà un agevole interscambio con il treno fino alla stazione ferroviaria di Genova Nervi posta in prossimità dell’ingresso di Euroflora.

Bus navetta tra corso Europa e via Oberdan: il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.30 e collegherà il nodo autostradale di Genova Nervi (direzione Nervi) con via Oberdan (fermata Oberdan 2 / Ponte di Nervi), da cui si potrà raggiungere a piedi Euroflora.

Potenziamento del servizio ordinario

Le linee 17/ (via Ceccardi – Nervi) e 15 (viale Brigata Liguria – Nervi) saranno potenziate nelle giornate del 23, 24, 25, 30 aprile, 7 e 8 maggio. Le due linee urbane sono utilizzabili con i consueti titoli di viaggio AMT, acquistabili anche online su http://www.amt.genova.it e direttamente dalla APP AMT.

Modifiche al servizio ordinario

Per tutto il periodo di Euroflora, dal 23 aprile all’8 maggio, alcune linee bus modificheranno parzialmente il servizio adattandosi all’assetto viario della zona previsto durante le giornate di manifestazione. Le modifiche sono dettagliate di seguito.

Linea 515: sarà attiva dalle 5.40 alle 8.30 e sarà sospesa dalle 8.30 a fine servizio.

Linea 516: i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan (Croce Verde), proseguiranno per via Somma (direzione Levante), via Sant’Ilario, dove riprenderanno regolare percorso verso il capolinea. I bus, in partenza dal capolinea di Sant’Ilario, raggiungeranno il capolinea di via Oberdan (Croce Verde) senza alcuna modifica di percorso.

Linea 517: i bus, giunti in via Pagano, proseguiranno per via Oberdan, via Somma (direzione levante), faranno inversione di marcia e proseguiranno poi per via Somma (direzione ponente) dove effettueranno regolare capolinea all’altezza del civico 76. I bus, in partenza dal capolinea di via Somma, proseguiranno per la stessa via e raggiungeranno il capolinea di via Oberdan (Croce Verde) senza alcuna modifica di percorso. La modifica sarà in vigore dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

Mobilitybus: la linea giungerà in prossimità dell’accesso ad Euroflora transitando in via Sant’Ilario, largo Bassanite, via Casotti, via Capolungo, via Aurelia, via Somma. La modifica sarà in vigore dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

