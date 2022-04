Tutti in coda per i traghetti dal casello di Genova Ovest e per tutta la viabilità cittadina fino al terminal

Ricomincia la stagione delle partenze con i traghetti e torna, puntuale, l’eterno problema irrisolto, quello delle code dei veicoli diretti in Sardegna dallo scalo genovese

Per ora le difficoltà del traffico cittadino ad assorbire il traffico non arrivano a disturbare il casello e l’autostrada, ma non è escluso che questo possa succedere nelle prossime ore.

La coda interferisce, come sempre, sul traffico cittadino, in quella zona interessato da cantieri. Al momento, invece, non sono segnalate criticità per la discesa in Liguria dei vacanzieri dal nord per il fine settimana lungo di Pasqua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...