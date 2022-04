La donna su trovava in zona impervia, in prossimità di via alla Brigna, a Crevari, quando è caduta ed è stata impossibilitata a proseguire il suo percorso

È arrivato l’elicottero dei Vigili del fuoco che porta a bordo anche il personale del 118 che ha escluso ferite che potessero mettere la ciclista in immediato pericolo di vita. La donna è stata comunque caricata in barella in elicottero e trasportata al San Martino in codice di media gravità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...