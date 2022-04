Peste suina, un altro caso a Mignanego. Salgono a 96 i cinghiali uccisi dal virus

A Mignanego sono sei le positività da quando è iniziata l’emergenza. I comuni liguri dove si sono registrati più ritrovamento di carcasse sono Rossiglione (10) e Campo Ligure con 7. In Piemonte 9 casi a Voltaggio e 8 ad Ovada, entrambi in comune di Alessandria

I positivi sono 96, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 58 per positività in Piemonte, 38 per positività in Liguria. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico. Nell’area del Comune di Genova si è verificato il ritrovamento di un solo capo infetto, a Staglieno, molto distante da tutti gli altri.

Intanto l’Istituto Zooprofilattico ha aperto un altro laboratorio nella sede di Genova che ha così ottenuto dal Cerep – Centro di Referenze Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus – la certificazione per l’esecuzione dei test diagnostici per la ricerca del virus della PSA.

