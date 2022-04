Meteo Arpal: cielo sereno e temperature in aumento. Oggi fino a 24 gradi, domani fino a 27

Previsione per venerdì 15 aprile 2022

Persistenza di condizioni anticicloniche con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, locali velature in serata. Possibili foschie in mare aperto, non si esclude un locale coinvolgimento della costa in serata

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento specie nell’interno, a Genova tra 16 e 24 gradi.

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: deboli/moderati da NNW al mattino a Ponente, brezze pomeridiane

Mare: poco mosso, localmente mosso a Levante per onda lunga da SE

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Previsione per sabato 16 aprile 2022

Un impulso di aria fredda da Nord-Est lambisce la Liguria determinando passaggi irregolari di nubi medio-alte e un parziale aumento dell’instabilità nelle ore centrali e pomeridiane; non si escludono locali brevi rovesci a Levante e sulle Alpi Liguri

Temperature: in ulteriore lieve aumento specie sulla costa, calo dalla sera. A Genova fino a 27 gradi

Umidità: su valori bassi

Venti: rinforzi settentrionali al mattino e in serata, locali brezze pomeridiane

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo; residua onda lunga da SE a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

