SS35 dei Giovi, riapertura a senso unico alternato a metà giugno anziché a settembre

Questo l’esito della riunione che si è svolta ieri presso la sede di Anci tra Anas, Regione Liguria e l’amministrazione comunale di Ronco Scrivia

Sarà anticipata alla prima metà di giugno l’apertura a senso unico alternato della SS35 dei Giovi, inizialmente prevista a settembre.

A seguito dell’incontro di Anas con la ditta esecutrice dei lavori è stata prospettata la possibilità di apertura a senso unico alternato della SS35 dei Giovi, in fasce orarie da definirsi, entro la prima metà del mese di giugno, anticipando quindi di circa tre mesi la parziale riapertura della strada. Anas ha infatti confermato che i lavori stanno procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma.

“Abbiamo lavorato fin da primo giorno successivo alla frana – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – per cercare dare una risposta efficace nei tempi più brevi. Questo risultato, anche se ancora parziale, è frutto del confronto costante con Anci e con il territorio interessato. I lavori proseguiranno in modo da consentire, da settembre, il senso unico alternato senza interruzioni fino ad arrivare alla riapertura definitiva della strada”.

“È motivo di soddisfazione apprendere la possibilità di un’apertura a fasce orarie e con una tempistica decisamente cambiata rispetto alle ipotesi iniziali – aggiunge Rosa Oliveri, sindaco di Ronco Scrivia – come richiesto dalla nostra Amministrazione Comunale e dalla popolazione. Sottolineo che tali risultati sono frutto dell’ascolto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di una comunità che sta soffrendo molto questa situazione e che merita tutte le attenzioni”.

È stato calendarizzato un nuovo incontro entro la prima metà di maggio per verificare l’andamento dei lavori.

