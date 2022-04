Fiera e sport in città, il consigliere delegato alla Protezione civile Gambino ringrazia i volontari

Sant’Agata, Mezza Maratona, Corri Genova e partita al di serie A allo Stato Ferraris. Tutto in una manciata di ore. L’insostituibile impegno del volontariato per permettere di evitare problemi

“Il volontariato è l’anima della nostra Genova, sono molto orgoglioso e ringrazio di vero cuore gli oltre 70 volontari che hanno reso possibile questa domenica primaverile di fiere e sport per la nostra città -dichiara Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune -. Uomini e donne che con passione e impegno dedicano il loro tempo per la realizzazione delle manifestazioni e per l’assistenza ai tanti visitatori. Il loro contributo è preziosissimo per gli eventi di oggi: dalla 16ª Mezza Maratona di Genova, alla Fiera di Sant’Agata. E ancora, dalla 13ª Corri Genova fino alla partita Genoa-Lazio».

